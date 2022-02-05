Эктор Хименес-Браво в 3 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов предупредит: второе испытание не простое, а со звездочкой. Участники привыкли к тому, что судьи очень придирчиво относятся к презентации. Все должно быть красиво, аппетитно, выверенно… Но не на этот раз!

Кулинарам в 3 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов придется выйти из зоны комфорта и приготовить блюда, которые выглядят максимально непривлекательно, но при этом хороши на вкус. Приготовить что-то красивое – это привычная задача, а вот как сделать реалистичную съедобную плесень или опарышей? Участникам придется использовать всю свою фантазию и различные кулинарные техники, чтобы придать блюдам несъедобный вид. За самую эффектную презентацию участников ждет ценный приз – белый фартук взамен черного. За это стоит побороться! Узнайте прямо сейчас, кому повезет в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск от 05.02.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск часть 3 от 05.02.2022