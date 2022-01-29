Не пропустите эпическую битву черных в шоу Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск! На этот раз в кандидаты на вылет попали сразу 11 участников – а это больше, чем «белых» на балконе. Такого на проекте не было уже давно.

Каждый черный встанет за свою поверхность, где его или ее уже ждет коробка-загадка, а под коробкой – миниатюрные человечки. Это не просто фигурки людей – каждая из них изображает какую-то профессию или сценку из жизни. Участникам во 2 выпуске Мастер Шеф 2022 нужно приготовить такое блюдо, которое станет идеальным фоном для этих фигурок. Как превратить обычные продукты в подобие музейной инсталляции? В этом испытании участники используют всю свою фантазию, чтобы изобразить на тарелке свадьбу, велосипедную прогулку и туристический лагерь. Смотрите в программе Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск от 29.01.2022!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск от 29.01.2022