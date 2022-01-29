На кухне Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск все как будто готово к романтическому свиданию! Красивая обстановка, горящие свечи в изысканных подсвечниках. Все призывает расслабиться, выпить вина и принять теплую ванну. Но в Мастер Шеф 2022 у участников нет ни единого шанса забыть о мирской суете и устроить себе вечер релакса. Им придется работать не покладая рук, чтобы не оказаться в рядах черных фартуков.

Во втором конкурсе капитаны будут вытягивать по одной свечке. В зависимости от длины свечи у команды будет 10, 15, 20 или 30 минут на приготовление одного блюда. А задания при этом будут непростые – например, приготовить surf and turf с ароматным маслом и молекулярной икрой или веганское блюдо с зеленой пылью. Кто справится со всеми заданиями? Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск от 29.01.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 3 от 29.01.2022