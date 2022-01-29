В первом конкурсе Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск участники поделятся на шесть команд. Их задачей будет приготовить как можно больше блюд с жидкой серединкой, которая вытекает при разрезании. При этом готовить бессмертную классику, такую как котлета по-киевски и шоколадный фондан, категорически запрещено. Смогут ли участники придумать что-то более оригинальное, чем профитроли? Узнайте прямо сейчас!

Во втором испытании 2 выпуска Мастер Шеф 2022 участники не ограничены в количестве блюд, поэтому команды выберут разные стратегии. Кто-то постарается приготовить меньше, но качественнее, а кто-то сделает упор на количество, надеясь на то, что хотя бы половина блюд понравится судьям. Какая стратегия окажется более выигрышной? Смотрите в программе Мастер Шеф Битва сезонов выпуск 2.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск от 29.01.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 2 от 29.01.2022