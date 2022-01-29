Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 1 от 29.01.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 1 от 29 января 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 2 (эфир от 29.01.2022) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 2 |29.01.2022| Битва сезонов
Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 2 от 29.01.2022...
Выпуск 2 |29.01.2022| Битва сезонов
Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 3 от 29.01.2022...
Выпуск 1 |Часть 1 |22.01.2022| Мастер Шеф. Битва сезонов
Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 1 от 22.01.2022...
Выпуск 1 |Часть 2 |22.01.2022| Мастер Шеф. Битва сезонов
Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 2 от 22.01.2022...
Выпуск 1 |Часть 3 |22.01.2022| Мастер Шеф. Битва сезонов
Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 3 от 22.01.2022...
Промо 2022 |27.12.2021| Мастер Шеф. Битва сезонов
Премьера Мастер Шеф. Битва сезонов – смотрите в январе на СТБ...
Выпуск 2 | 29.01.2022 | Битва сезонов

В первом конкурсе Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск участники поделятся на шесть команд. Их задачей будет приготовить как можно больше блюд с жидкой серединкой, которая вытекает при разрезании. При этом готовить бессмертную классику, такую как котлета по-киевски и шоколадный фондан, категорически запрещено. Смогут ли участники придумать что-то более оригинальное, чем профитроли? Узнайте прямо сейчас!

Во втором испытании 2 выпуска Мастер Шеф 2022 участники не ограничены в количестве блюд, поэтому команды выберут разные стратегии. Кто-то постарается приготовить меньше, но качественнее, а кто-то сделает упор на количество, надеясь на то, что хотя бы половина блюд понравится судьям. Какая стратегия окажется более выигрышной? Смотрите в программе Мастер Шеф Битва сезонов выпуск 2.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск от 29.01.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск часть 2 от 29.01.2022

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить