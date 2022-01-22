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Video: Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 3 от 22.01.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск часть 3 от 22 января 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 1 (эфир от 22.01.2022) на сайте СТБ
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Смотрите первую битву черных в кулинарном шоу Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск! Они уже забыли, каково это – оказаться среди черных фартуков. Судьи не прощают ошибок на кухне даже тем, кто после проекта начал профессиональную карьеру или получил повышение. На кухне Мастер Шеф 2022 все равны!

На старте у участников будет только миска картофеля и 5 минут. Они смогут заработать дополнительное время, открывая коробки-загадки с ингредиентами. Главное условие – использовать все продукты, которые будут под коробками, даже если их будет очень сложно сочетать. Кому придется готовить с картошкой, салом и салакой? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск от 22.01.2022.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск от 22.01.2022

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