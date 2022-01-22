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Video: Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 2 от 22.01.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск часть 2 от 22 января 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 1 (эфир от 22.01.2022) на сайте СТБ
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Выпуск 1 | 22.01.2022 | Мастер Шеф. Битва сезонов

Во втором конкурсе Мастер Шеф. Битва сезонов 1 выпуск участники будут крутить рулетку. С этим испытанием знакомы все участники кулинарного проекта, но на этот раз их ждут усложнения.

Кулинары разделятся на пары. Один будет крутить барабан с названиями основных ингредиентов для блюда, а второй – тянуть карточку с основным ингредиентом для соуса. В 1 выпуске Мастер Шеф 2022 участники в очередной раз убедятся, что для успеха нужна не только тяжелая работа, но и банальная удача, ведь далеко не всем достанутся выгодные или сочетаемые продукты! Кому придется готовить тыкву со шпротами, кому – яйца с квашеной капустой, а кому – придумывать соус из халвы? Узнайте прямо сейчас, у кого хватит воображения, чтобы сочетать несочетаемое! Смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск от 22.01.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск часть 3 от 22.01.2022

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