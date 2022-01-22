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Video: Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 1 от 22.01.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск часть 1 от 22 января 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 1 (эфир от 22.01.2022) на сайте СТБ
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Выпуск 1 | 22.01.2022 | Мастер Шеф. Битва сезонов

Первый конкурс Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск станет для участников полной неожиданностью, ведь у них совсем не будет ограничений! Два часа, открытая кладовая, девайсы на любой вкус и полная свобода фантазии. Такая свобода неожиданно станет самым сложным условием, ведь идей так много, а нужно приготовить что-то одно.

Блюдо в первом испытании Мастер Шеф 2022 должно стать визитной карточкой каждого повара. Судьи хотят увидеть, как выросли и чему научились участники за то время, пока их не было на этой кухне. Одно-единственное блюдо должно показать, какой путь они прошли и к чему стремятся в будущем.

Узнайте, чего добились любимые участники, – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск от 22.01.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск часть 2 от 22.01.2022

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