Первый конкурс Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск станет для участников полной неожиданностью, ведь у них совсем не будет ограничений! Два часа, открытая кладовая, девайсы на любой вкус и полная свобода фантазии. Такая свобода неожиданно станет самым сложным условием, ведь идей так много, а нужно приготовить что-то одно.

Блюдо в первом испытании Мастер Шеф 2022 должно стать визитной карточкой каждого повара. Судьи хотят увидеть, как выросли и чему научились участники за то время, пока их не было на этой кухне. Одно-единственное блюдо должно показать, какой путь они прошли и к чему стремятся в будущем.

Узнайте, чего добились любимые участники, – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск от 22.01.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск часть 2 от 22.01.2022