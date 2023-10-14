Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск часть 3 от 14 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 14.10.2023 | Сезон 12

В битве черных Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск участники продолжают готовить здоровые блюда. Но в этом конкурсе их результаты напрямую зависят от того, умеют ли они договариваться с соперниками. Шестеро кандидатов на вылет готовили по трое. И главная сложность состояла в том, что три участника на протяжении всего конкурса носили на себе один хула-хуп. При этом на кухне была только одна раковина и одна духовка. Если участникам нужно было попасть в кладовую или девайсную, то им приходилось идти всем вместе. Несмотря на эти ограничения, участники должны были приготовить healthy блюда. Кто не справился с этой задачей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023