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Video: Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск часть 3 от 14 октября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 8 выпуск часть 3 от 14.10.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 8 - эфир от 14 октября 2023 на сайте СТБ
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В битве черных Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск участники продолжают готовить здоровые блюда. Но в этом конкурсе их результаты напрямую зависят от того, умеют ли они договариваться с соперниками. Шестеро кандидатов на вылет готовили по трое. И главная сложность состояла в том, что три участника на протяжении всего конкурса носили на себе один хула-хуп. При этом на кухне была только одна раковина и одна духовка. Если участникам нужно было попасть в кладовую или девайсную, то им приходилось идти всем вместе. Несмотря на эти ограничения, участники должны были приготовить healthy блюда. Кто не справился с этой задачей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023

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