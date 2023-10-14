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Video: Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск часть 2 от 14 октября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 8 выпуск часть 2 от 14.10.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 8 - эфир от 14 октября 2023 на сайте СТБ
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Во втором конкурсе Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск участникам придется попотеть в прямом смысле этого слова! На кухне их ждали не только рабочие поверхности, но и разнообразные тренажеры. В этом испытании кулинары готовили в меру калорийные, сбалансированные по всем микро- и макроэлементам блюда, ведь здоровая пища – это современный тренд в кулинарии. А еще участникам пришлось приобщиться к миру спорта.

В 8 выпуске Мастер Шеф 12 сезон участникам пришлось заниматься на тренажерах на протяжении всего конкурса! Команда имела право готовить только в то время, пока один из участников делал упражнения на тренажере. Если же этот участник уставал и хотел отдохнуть, всем остальным членам команды приходилось прекращать готовить. А судьи пристально смотрели за тем, чтобы кулинары правильно делали все упражнения. Кому тяжело дался этот конкурс? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023

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