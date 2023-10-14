Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск часть 2 от 14 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 14.10.2023 | Сезон 12

Во втором конкурсе Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск участникам придется попотеть в прямом смысле этого слова! На кухне их ждали не только рабочие поверхности, но и разнообразные тренажеры. В этом испытании кулинары готовили в меру калорийные, сбалансированные по всем микро- и макроэлементам блюда, ведь здоровая пища – это современный тренд в кулинарии. А еще участникам пришлось приобщиться к миру спорта.

В 8 выпуске Мастер Шеф 12 сезон участникам пришлось заниматься на тренажерах на протяжении всего конкурса! Команда имела право готовить только в то время, пока один из участников делал упражнения на тренажере. Если же этот участник уставал и хотел отдохнуть, всем остальным членам команды приходилось прекращать готовить. А судьи пристально смотрели за тем, чтобы кулинары правильно делали все упражнения. Кому тяжело дался этот конкурс? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск часть 3 от 14.10.2023