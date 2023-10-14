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Video: Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск часть 1 от 14 октября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 8 выпуск часть 1 от 14.10.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 8 - эфир от 14 октября 2023 на сайте СТБ
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В первом конкурса Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск участники пришли на кухню и почувствовали себя в раю, ведь на столах было огромное количество конфет. Но этот кэнди-бар на кухне поставили не для того, чтобы кулинары могли полакомиться шоколадом. В этом конкурсе они учились правильно дегустировать конфеты и самостоятельно готовить шоколадные лакомства.

В 8 выпуске Мастер Шеф 12 сезон Ольга Мартыновская провела мастер-класс для участников. Она дала им базовый рецепт конфет, но участникам предстояло готовить вовсе не базу. Для начала кулинары дегустировали конфеты и разгадывали их рецептуру. Чтобы получить баллы от судей, команды должны были в точности повторить вкусы трюфелей, которые они дегустировали. Кто оказался не очень везучим дегустатором? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск от 14.10.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 8 выпуск часть 2 от 14.10.2023

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