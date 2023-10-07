Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск часть 3 от 07 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 7 | 07.10.2023 | Сезон 12

Битва черных в проекте Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск была настолько нестандартной, что участники вообще сначала не поняли, что происходит! Когда они пришли на кухню, у них сначала было такое ощущение, будто возле поверхностей стоят абсолютно случайные предметы.

В 7 выпуске Мастер Шеф 12 сезон у участников было два усложнения – кулинарное и СПА. Каждый участник должен был использовать в своем блюде две крупы, и их вкус должен был отчетливо чувствоваться. Второе усложнение – это СПА-процедура. Кому придется готовить, стоя на досках Садху или во время массажа? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск от 07.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск от 07.10.2023