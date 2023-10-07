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Video: Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск часть 2 от 07 октября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 7 выпуск часть 2 от 07.10.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 7 - эфир от 07 октября 2023 на сайте СТБ
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 Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск часть 2 от 07 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 6 часть 3 от 30.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск часть 2 от 07 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Выпуск 7 | 07.10.2023 | Сезон 12

Во втором испытании Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск от 07.10.2023 Эктор Хименес-Браво встретил участников словами о том, что он не рад их видеть. Все очень удивились, но оказалось, что это и есть условия конкурса. В этом испытании участники играли в кулинарную версию игры Правда или ложь. Каждый получил от судей рецепты, распределенные по восьми карточкам. И каждый участник зачитывал команде соперника одну восьмую рецепта. На карточках написаны два варианта рецепта – правильный и неправильный. В 7 выпуске Мастер Шеф 2023 участники сами решают, говорить им противникам правильный вариант рецепта или неправильный. Кто переиграет оппонента? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск от 07.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск от 07.10.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск часть 3 от 07.10.2023

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