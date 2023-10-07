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Video: Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск часть 1 от 07 октября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 7 выпуск часть 1 от 07.10.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 7 - эфир от 07 октября 2023 на сайте СТБ
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 Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск часть 1 от 07 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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В проекте Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск участники прошли классический конкурс. Их ждала кулинарная монополия! В этом конкурсе каждая команда получила неограниченный доступ к одному виду ресурсов. Одна команда полностью заведовала девайсами, другая стала владельцем фермы, третья – озера. Каждая команда должна приготовить закуску, основное блюдо и десерт. В 7 выпуске Мастер Шеф 12 сезон все уже знают, что в кулинарной монополии обычно преимущество находится на стороне той команды, которая получает девайсы. Но на этот раз все не так однозначно! Можно ли эффектно подать блюда на пергаменте? Кто сошел с дистанции во время испытания? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск от 07.10.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 7 выпуск часть 2 от 07.10.2023

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