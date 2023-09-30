Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск часть 3 от 30 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 30.09.2023 | Сезон 12

Битва черных в проекте Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023 была необычной. Для начала судьи попросили всех черных фартуков выйти из кухни, а потом попросили спуститься белых. Они попросили участников честно ответить на вопрос, кого из черных они больше не хотят видеть на проекте, и встать в соответствующую команду. Чьего ухода участники ждали больше всего? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск.

В 6 выпуске Мастер Шеф 12 сезон белые помогали решать судьбу черных. Каждая команда записывала рецепт для того из участников, чьего вылета они бы больше всего хотели. Как это повлияет на результаты битвы? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023