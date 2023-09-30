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Video: Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск часть 2 от 30 сентября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 6 выпуск часть 2 от 30.09.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 6 - эфир от 30 сентября 2023 на сайте СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск часть 2 от 30 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 6 часть 1 от 30.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск часть 2 от 30 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 6 часть 3 от 30.09.2023

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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 5 часть 1 от 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск часть 2 от 30 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 5 часть 2 от 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск часть 2 от 30 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 5 часть 3 от 23.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск часть 2 от 30 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Выпуск 6 | 30.09.2023 | Сезон 12

Формат второго конкурса Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023 уже давно стал легендой среди кулинаров. В этом испытании участников ждала эстафета! Они сразу же поняли это, когда увидели поверхности на кухне. Формат эстафеты особенный тем, что каждый участник делает один этап работы. В этом конкурсе они готовили утиное филе, а это значит, что нужна идеальная прожарка. Как добиться того, чтобы все процессы были идеальными, если каждый отвечает только за один этап готовки? Узнайте прямо сейчас.

Судьи в 6 выпуске Мастер Шеф 12 сезон придумали еще одно усложнение для эстафеты. На этот раз процессы между участниками распределяли не капитаны команд, а капитаны команд оппонентов. Какая команда победила? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск часть 3 от 30.09.2023

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