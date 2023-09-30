Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск часть 2 от 30 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 30.09.2023 | Сезон 12

Формат второго конкурса Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023 уже давно стал легендой среди кулинаров. В этом испытании участников ждала эстафета! Они сразу же поняли это, когда увидели поверхности на кухне. Формат эстафеты особенный тем, что каждый участник делает один этап работы. В этом конкурсе они готовили утиное филе, а это значит, что нужна идеальная прожарка. Как добиться того, чтобы все процессы были идеальными, если каждый отвечает только за один этап готовки? Узнайте прямо сейчас.

Судьи в 6 выпуске Мастер Шеф 12 сезон придумали еще одно усложнение для эстафеты. На этот раз процессы между участниками распределяли не капитаны команд, а капитаны команд оппонентов. Какая команда победила? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск часть 3 от 30.09.2023