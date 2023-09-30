Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск часть 1 от 30 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 30.09.2023 | Сезон 12

В первом испытании Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск участники слушали подкаст, который для них записали судьи! В этом подкасте судьи рассказывали какие-то жизненные истории, в которых были завуалированы рецепты. Участники команд должны были внимательно слушать, записывать и готовить те блюда, которые упоминались. Чтобы все успеть, кулинары разделились на тех, кто слушает и записывает, и тех, кто готовит. Какая команда лучше распределила процессы и справилась со всеми блюдами, которые им загадали судьи, а кто допустил ошибки на этапе подачи? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск от 30.09.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 6 выпуск часть 2 от 30.09.2023