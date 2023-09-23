Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 5 | 23.09.2023 | Сезон 12

Битва черных в проекте Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23.09.2023 повергла участников в шок! Когда кандидаты на вылет пришли на кухню, они не увидели ровным счетом ничего, ведь там царила кромешная тьма. Остальные кулинары вместо балкона отправились в отдельную комнату, где они могли наблюдать за коллегами при помощи инфракрасных камер.

У участников в 5 выпуске Мастер Шеф 12 сезон в этом конкурсе была только одна валюта – обычные спички. Для них это и единственный способ осветить рабочее место, и ресурсы для покупки девайсов и продуктов. Чем больше потратишь на продукты, тем меньше спичек останется, чтобы подсветить процесс готовки. Кто отправится домой? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23.09.2023