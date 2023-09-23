Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 5 | 23.09.2023 | Сезон 12

Во втором испытании Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск участники получили возможность реабилитироваться после предыдущего конкурса. Команды остались в точно таком же составе, как и на прошлом испытании. А еще теперь команды могут изрядно испортить друг другу жизнь, объявив воздушную тревогу! У каждой команды по четыре тревоги, которыми можно воспользоваться в любой момент. Как и в реальной жизни, в Мастер Шеф 12 сезон 2023 участники должны тут же остановить все процессы и отправиться в укрытие. Противникам очень легко испортить друг другу жизнь, отправив всех в бомбоубежище посреди какого- нибудь важного процесса. Какая команда победила на этот раз? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23.09.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск часть 3 от 23.09.2023