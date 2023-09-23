Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 5 | 23.09.2023 | Сезон 12

В первом конкурсе 5 выпуска Мастер Шеф 12 сезон участники впервые угощали приглашенных гостей. Их дегустаторами сегодня стали железнодорожники – современные украинские супергерои, которые с самого начала полномасштабной войны помогали спасать человеческие жизни. А чтобы участники точно показали себя на высочайшем уровне, судьи назначили им в помощь профессионалов.

Легенды возвращаются – в 5 конкурсе Мастер Шеф 12 сезон 2023 вместе с участниками готовили Артем Кабулахин и Пава. Оба шефа придумали по авторскому меню, но они даже не подозревали, какое усложнение придумали для них судьи! Какая команда удивит работников Укрзалізниці? Смотрите прямо сейчас в проекте Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск от 23.09.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 выпуск часть 2 от 23.09.2023