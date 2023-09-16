Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск часть 3 от 16 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 16.09.2023 | Сезон 12

Битва черных в проекте Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск показала, насколько хорошо участники умеют продумывать свои действия наперед. В этом конкурсе им нужно было хорошенько подумать над каждым своим шагом, ведь усложнения сделали приготовление даже самых простых блюд очень трудоемкими!

В начале конкурса в 4 выпуске Мастер Шеф 12 сезон Владимир Ярославский вывез вешалку с разными предметами одежды, бейби-слингом, поясами и жилетами. По условиям битвы черных, каждому участнику достался какой-то из этих предметов в качестве усложнения. Все продукты пришлось носить в карманах одежды, а девайсы – на поясах. Кто смог справится с этой задачей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск от 16.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск от 16.09.2023