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Video: Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск часть 2 от 16 сентября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 4 выпуск часть 2 от 16.09.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 4 - эфир от 16 сентября 2023 на сайте СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск часть 2 от 16 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 4 часть 1 от 16.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск часть 2 от 16 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 4 часть 3 от 16.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск часть 2 от 16 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 3. Часть 1 от 09.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск часть 2 от 16 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 3. Часть 2 от 09.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск часть 2 от 16 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 3. Часть 3 от 09.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск часть 2 от 16 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 2. Часть 1 от 02.09.2023
МастерШеф Сезон 12 Выпуск 4 Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 4 часть 2 от 16.09.2023
Выпуск 4 | 16.09.2023 | Сезон 12

Во втором конкурсе Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск участники прокладывали маршрут в Крым при помощи решения кулинарных задачек. Когда кулинары пришли на кухню, там их ждала огромная карта Украины с флажками разных цветов. У команд есть три варианта маршрута в Крым, но выбрать можно только один. Выбирает путь та команда, которая в начале конкурса приготовит самый вкусний амисбуш в украинском стиле. После этого каждая команда готовит по шесть блюд – по одному из каждого региона. Команды во 2 конкурсе Мастер Шеф 4 выпуск могут получить за одно блюдо разное количество баллов с зависимости от выбранного уровня сложности. Всем хочется заработать побольше баллов, но есть нюанс – если участники не будут знать рецепт какого-то редкого украинского блюда, им придется просить помощи у судей за определенную плату. Кто приготовит самое вкусное крымскотатарское блюдо и победит в конкурсе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск от 16.09.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск часть 3 от 16.09.2023

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