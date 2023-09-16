Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск часть 1 от 16 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 16.09.2023 | Сезон 12

В проекте Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск от 16.09.2023 участники поделились на команды. Капитаны играли роль рестораторов, а участники – поваров, которые устраиваются к ним на работу. Каждый капитан должен придумать концепцию заведения и такое меню, чтобы участникам захотелось у них работать. Остальные кулинары заполняли анкеты, как если бы они писали резюме. Так как анкеты были анонимными, капитанам пришлось выбирать участников команд, не учитывая личные симпатии. Также у капитанов было такое условие – за каждого выбранного участника они отдают десять минут времени готовки, поэтому в их интересах было не набирать слишком много работников для своего ресторана. Все участники, которые не попали в команды по выбору капитанов, становятся четвертой командой. Чей ресторан окажется самым успешным? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск от 16.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск от 16.09.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 выпуск часть 2 от 16.09.2023