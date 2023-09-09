Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 3 от 09 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 3 | 09.09.2023 | Сезон 12

Смотрите онлайн битву черных в проекте Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск от 09.09.2023! В этом конкурсе участники борются за свое право остаться в проекте. В этом выпуске кандидатов на вылет ждал очень необычный конкурс. Судьи разделили участников по парам. Главное условие испытания – постоянно держаться за руки. Участники ни при каких обстоятельствах не должны разжимать руки. При этом они должны приготовить два разных блюда, и каждому участнику можно готовить только за своей поверхностью. Исход конкурса во многом зависит от того, насколько хорошо участники умеют друг с другом договариваться, ведь у каждого из пары будет только одна свободная рука. Кто не смог приготовить идеальное блюдо в таких сложных условиях? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск от 09.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск от 09.09.2023