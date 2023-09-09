Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 2 от 09 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 3 | 09.09.2023 | Сезон 12

Второе испытание Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск стало не только проверкой кулинарных способностей участников, но и тестом на внимательность. А также этот конкурс показал, как участники относятся друг к другу, и кому важнее «завалить» соперника, чем приготовить качественное блюдо.

Во втором конкурсе 3 выпуска Мастер Шеф 2023 участники готовили за шефы – внутреннюю валюту проекта. Чтобы получить полную стоимость блюда, участник должен приготовить его безупречно. Если же у судей будут замечания, то судьбу блюда решат другие участники. На протяжении конкурса соперники имели возможность следить друг за другом и записывать ошибки, которые они видели в процессах конкурентов. Кто заметил соринку в чужом глазу, но не заметил бревно в своем?

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск от 09.09.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 3 от 09.09.2023