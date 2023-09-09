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Video: Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 2 от 09 сентября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 3 выпуск часть 2 от 09.09.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 3 - эфир от 09 сентября 2023 на сайте СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 2 от 09 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 3. Часть 1 от 09.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 2 от 09 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 3. Часть 3 от 09.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 2 от 09 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 2 от 09 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 2. Часть 2 от 02.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 2 от 09 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 2. Часть 3 от 02.09.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 2 от 09 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Выпуск 3 | 09.09.2023 | Сезон 12

Второе испытание Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск стало не только проверкой кулинарных способностей участников, но и тестом на внимательность. А также этот конкурс показал, как участники относятся друг к другу, и кому важнее «завалить» соперника, чем приготовить качественное блюдо.

Во втором конкурсе 3 выпуска Мастер Шеф 2023 участники готовили за шефы – внутреннюю валюту проекта. Чтобы получить полную стоимость блюда, участник должен приготовить его безупречно. Если же у судей будут замечания, то судьбу блюда решат другие участники. На протяжении конкурса соперники имели возможность следить друг за другом и записывать ошибки, которые они видели в процессах конкурентов. Кто заметил соринку в чужом глазу, но не заметил бревно в своем?

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск от 09.09.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 3 от 09.09.2023

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