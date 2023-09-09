Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 1 от 09 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 3 | 09.09.2023 | Сезон 12

В первом испытании Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск от 09.09.2023 участники стали героями кулинарного детектива. Они поделились на три команды с капитанами, которых назначили судьи. Каждая поверхность превратилась в место преступления с уликами. Судьи приготовили по одному блюду. Эктор Хименес-Браво готовил классику латиноамериканской кухни, Владимир Ярославский – украинской, а Ольга Мартыновская – французской. Участники должны угадать эти блюда по подсказкам, которые судьи оставили им на поверхностях. Какая команда показала себя самыми умелыми детективами? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск от 09.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск от 09.09.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 выпуск часть 2 от 09.09.2023