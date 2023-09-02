Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск часть 3 от 02 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 02.09.2023 | Сезон 12

Первая битва черных Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск показала, насколько хорошо кулинары знают базу. Все повара должны это уметь, но абсолютно все это ненавидят. Чтобы не вылететь из проекта, участники должны приготовить масло, майонез, смолоть муку из пшеничных зерен, почистить и порезать миниатюрный лук. А также они должны ощипать, опалить и разобрать целую курицу. Все ли участники умеют это делать? Узнайте в проекте Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск.

Чтобы участникам во 2 выпуске Мастер Шеф 12 сезон было немного легче, они разделились по парам. Каждый участник должен что-то делать и для себя, и для напарника. Главное условие – не брать из кладовой те продукты, которые нужно приготовить самим. Кто нарушит правила конкурса? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск от 02.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск от 02.09.2023