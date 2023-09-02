Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск часть 2 от 02 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 02.09.2023 | Сезон 12

Во втором конкурсе Мастер Шеф 12 сезон участники впервые столкнулись с легендарными коробками-загадками. А также они впервые объединились в команды и узнали друг друга лучше.

Хороший повар должен не только уметь готовить, но и безупречно дегустировать. Участники нашли под коробками-загадками традиционные украинские блюда, только… перетертые в однородное пюре. Им нужно угадать блюдо по вкусу и приготовить его. Как оказалось, не всем участникам легко определять вкусы без внешнего вида и текстур.

Традиционные украинские блюда готовят и любят все, поэтому во 2 выпуске Мастер Шеф 2023 участников будут оценивать особо строго. Чье мастерство приятно удивит судей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск от 02.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск от 02.09.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск часть 3 от 02.09.2023