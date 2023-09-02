Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск часть 1 от 02 сентября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 02.09.2023 | Сезон 12

В проекте Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск участники сначала подумали, что выиграли джекпот в первом же испытании! Владимир Ярославский показал мастер-класс по приготовлению своих авторских сырников. Для многих украинцев сырники – это любимый завтрак родом из детства. Несмотря на популярность этого блюда, готовить его не так уж просто. Специально для проекта Мастер Шеф 2023 Владимир Ярославский раскрыл секрет идеальных сырников.

В первом конкурсе участников ждали два сюрприза-усложнения. Эктор Хименес-Браво привез на кухню кислое молоко и обрадовал конкурсантов тем фактом, что им придется готовить творог для сырников самостоятельно! Смогли ли участники приготовить идеальные сырники из собственноручно сделанного творога? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск от 02.09.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск от 02.09.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 выпуск часть 2 от 02.09.2023