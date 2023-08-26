Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск часть 1 от 26 августа 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 1 | 26.08.2023 | Сезон 12

Смотрите онлайн кастинги Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск! Узнайте, кто смог поразить судей кулинарным талантом и завоевать место на проекте. Вы услышите историю женщины, которая бежала из оккупированного Мариуполя, и другие личные истории времен полномасштабной войны.

Дмитрий приехал в Украину из США, где он жил и успешно работал 7 лет. Когда Дмитрий узнал о начале полномасштабной войны, он понял, что не может тихо и спокойно жить в Сиэттле. В Украине он начал заниматься волонтерской деятельностью, потому что не смог попасть в ВСУ. Что он принес на кастинг Мастер Шеф 12 сезон? Узнайте прямо сейчас.

Илья из Киева ведет свой кулинарный блог. У него было очень сильное ожирение – мужчина весил 179 килограмм. Он смог похудеть на 100 кг за полтора года, привел себя в форму и начал заниматься кулинарией.

Узнайте больше невероятных историй участников – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 1 выпуск!