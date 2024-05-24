«МастерШеф»-13: Кто получит долгожданные кители в 16 выпуске?

Уже завтра, 25 мая, зрители узнают, кто из любителей получит долгожданные кители. Но перед этим участников ждет немало испытаний. В 16 выпуске «МастерШеф»-13 судьи проверят все навыки, необходимые профессиональному повару. Не пропустите уже завтра в 19:00 новый выпуск на СТБ!

Любителям придется не просто готовить блюдо и зарабатывать на продукты, а бросать вызов соперникам. В поединке каждый докажет, что умеет лучше! Более того, аматор самостоятельно выберет, кого вызывает на дуэль.

Кроме того, судьи устроят настоящий эксперимент, который покажет, кто действительно готов идти к победе.

«Перед вами стол с продуктами. Каждый ингредиент в одном экземпляре. Тот, кто первый в турнирной таблице по баллам, выбирает первым себе продукты. Останется ли что-то последним участникам — зависит от впереди стоящих. Делиться продуктами запрещено», — сообщат судьи.

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Будут ли аматоры учитывать нужды других? Неужели Алина отнимет почти все продукты? И что же останется тем, кто последним доберется до стола ингредиентов?

Не пропустите уже в субботу, 25 мая, в 19:00 16 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-13 на любимом телеканале СТБ!

Video: МастерШеф 13 сезон 16 выпуск: анонс от 25.05.2024 МастерШеф-13 что будет в 16 выпуске? Смотрите анонс 16 выпуска МастерШеф 13 сезон от 25.05.2024 на сайте СТБ

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