Как замесить тесто на вареники

Популярный украинский шеф-повар, судья известного кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский раскрыл секрет замешивания теста на вареники.

Ингредиенты:

250 мл жирного кефира

1/2 яйца

щепотка соли

350―370 г муки

6 г соды

Способ приготовления:

Соединить в миске все ингредиенты и вымесить тесто. Оно должно быть нежным: чем нежнее получится тесто, тем вкуснее будут вареники. Дать тесту настояться около получаса. Формировать кружочки можно любым удобным для вас способом. Лепить нужно быстро, чтобы тесто не подсохло. Начинка любая: творог, мясо, картофель, вишня.

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