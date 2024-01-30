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МастерШеф

Как замесить тесто на вареники

30.01.2024

Популярный украинский шеф-повар, судья известного кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский раскрыл секрет замешивания теста на вареники.

Как замесить тесто на вареники

Ингредиенты:

  • 250 мл жирного кефира
  • 1/2 яйца
  • щепотка соли
  • 350―370 г муки
  • 6 г соды

Способ приготовления:

  1. Соединить в миске все ингредиенты и вымесить тесто. Оно должно быть нежным: чем нежнее получится тесто, тем вкуснее будут вареники.
  2. Дать тесту настояться около получаса. 
  3. Формировать кружочки можно любым удобным для вас способом. Лепить нужно быстро, чтобы тесто не подсохло. Начинка любая: творог, мясо, картофель, вишня.

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