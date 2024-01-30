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МастерШеф

Тирамису: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

30.01.2024

Ищете самый простой и самый вкусный рецепт любимого десерта всех сладкоежек? Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятного тирамису, который можно с легкостью приготовить дома. Подробнее читайте в материале.

Тирамису: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты:

  • очень крепкий кофе (эспрессо) комнатной температуры — 300 мл
  • ликер Grand Marnier / Куантро (можно заменить апельсиновым фрешем) — 90 мл
  • печенье “дамские пальчики” (савоярди) — 40—45 шт.
  • сыр маскарпоне холодной или комнатной температуры — 450 г
  • темный ром (по желанию) — 60 мл
  • большие яйца, разделенные на белки и желтки — 4 шт.
  • сахар (разделенный на две части) — 100 г
  • ванильный экстракт —  1/2 ч. л.
  • жирные сливки (30 %) —  480 мл
  • соль — 1/8 ч. л.
  • какао

Способ приготовления:

  1. Смешайте эспрессо и Grand Marnier / Куантро. Возьмите половину печенья, погружайте его в эту смесь на несколько секунд (оно не должно стать мягким) и плотно выкладывайте в большую стеклянную форму 20 на 30 см.
  2. Сделайте крем из маскарпоне: ручным блендером или миксером с силиконовой насадкой взбейте маскарпоне с ромом на средней скорости до однородности.
  3. В другой миске на водяной бане взбейте желтки и 50 г сахара до пены, не дайте желткам свариться (всего взбивайте до 5 минут). Снимите и сразу влейте в смесь маскарпоне. Взбивайте на средней скорости до однородности.
  4. Взбейте сливки с ванилью ручным блендером или насадкой-венчиком на средне-высокой скорости до средних пиков (3—4 минуты). Осторожно введите сливки в смесь маскарпоне.
  5. Чистой насадкой-венчиком взбейте белки с солью на средне-высокой скорости до пены (примерно 1 минуту), увеличьте скорость и добавляйте постепенно 50 г сахара. Взбивайте еще 4—5 минут до средних пиков и введите в крем маскарпоне.
  6. Выложите половину крема маскарпоне равномерно на слой печенья.
  7. Погрузите все оставшееся печенье в кофейную смесь и выложите сверху на крем маскарпоне, очень осторожно надавливая, чтобы сделать слой плотным. Сверху выложите слой крема маскарпоне, поставьте в холодильник, не закрывая, на 2-—3 часа.
  8. Через сито посыпьте десерт хорошим слоем какао, вытрите форму и поставьте в холодильник под пленку на всю ночь. 
  9. Подавайте с ягодами и мятой. Храните десерт в холодильнике до 3 дней.

Приятного аппетита!

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