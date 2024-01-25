Дата старта 13 сезона «МастерШеф»

10 февраля на телеканале СТБ состоится премьера 13 сезона «МастерШеф». Это уже третий сезон кулинарного шоу, который СТБ производит в условиях полномасштабной войны. Что известно о грядущей премьере? И какие участники посетят кастинг? Больше о «МастерШеф»-13 — читайте в материале STB.UA.

В 13 сезоне на главной кухне будут соперничать кулинары-аматоры, а уровень их мастерства будут оценивать неизменные судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Новый сезон удивит не только умениями и профессионализмом участников, которые будут сражаться за победу, но и их историями. В проекте примут участие военные и разработчики дронов! А также вы познакомитесь с семьей рыбаков, рэппером, близнецами и женщиной-мясником.

«Когда началась война, передо мной предстал выбор. И я приехал защищать страну. Так что на передовой готовил ребятам карбонару, запекал кабана и т.д.», — признается один из участников.

Video: Дата старта 13 сезона «МастерШеф» Известна дата старта «МастерШеф» в 2024 году. 10 февраля на телеканале СТБ состоится премьера 13 сезона «МастерШеф». Больше - читайте в материале СТБ

Кроме того, вы увидите крутую реперку из Полтавщины. Для судей она зачитает свой рэп, чтобы попасть на желанный балкон. Но хватит ли рифмы и музыкального слуха для участия?

Video: Дата старта 13 сезона «МастерШеф» Известна дата старта «МастерШеф» в 2024 году. 10 февраля на телеканале СТБ состоится премьера 13 сезона «МастерШеф». Больше - читайте в материале СТБ

Напомним, что, несмотря на плотный съемочный график, творческая группа традиционно нашла возможности, чтобы поддержать поклонников проекта, особенно когда речь идет о детях. В этот раз продакшн-команда устроила подарок для детей-сирот и ВПЛ, которые провели незабываемый день на площадке главного кулинарного реалити страны.

Ставьте напоминания на 10.02.2024 и вместе с нами смотрите новый сезон МастерШеф-13 на СТБ!

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