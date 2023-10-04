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«МастерШеф»-12: игра 7 выпуска, в которой участники станут настоящими акулами бизнеса

04.10.2023

Уже в эту субботу, 7 октября, выйдет 7 выпуск проекта «МастерШеф»-12. Аматоров ждет кулинарная монополия. Игра, в которой участники становятся настоящими бизнес-акулами, готовыми есть своих конкурентов без соли и перца. Кроме того, соперникам придется откровенно обманывать, чтобы вырвать из рук оппонентов победу. Чем еще удивит новый выпуск от 07.10.2023 — узнайте в анонсе STB.UA!

МастерШеф 12 сезон 7 выпуск: анонс от 07.10.2023

В первом испытании 7 недели поварам придется продемонстрировать свое умение мыслить стратегически. Умеют ли они договариваться, уступать и строить победоносную стратегию? Возможно ли ввести в заблуждение монополистов, владеющих всеми девайсами, морепродуктами или овощами?

  • Кто из лидеров растеряется?
  • Неужели Катя не справится с капитанством и приведет свою команду к поражению?
  • Почему Оля отважится вызвать на битву Колю Петровского?
  • И правда ли, что на кухне назревает новая дуэль врагов?

МастерШеф 12 сезон 7 выпуск: анонс от 07.10.2023

Кулинарная правда и вымысел, умение соврать и склонить к ложной истине — все это об условиях второго конкурса. Кто из аматоров сможет лгать и не краснеть? А кого за секунду разоблачат?

«Мы хотим проверить, можете ли вы думать о кулинарии, когда все условия конкурса мешают думать о ней. Сегодня работать вам придется во время спа-процедур», — сообщат судьи.

МастерШеф 12 сезон 7 выпуск: анонс от 07.10.2023

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Не пропустите 7 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф»-12 уже в эту субботу, 7 октября, в 19:00 на СТБ.

Video: МастерШеф 12 сезон 7 выпуск: анонс от 07.10.2023

МастерШеф-12, что будет в 7 выпуске? Смотрите анонс 7 выпуска МастерШеф 12 сезон от 07.10.2023 на сайте СТБ

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