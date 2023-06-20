Как замесить тесто на вареники
20.06.2023
Популярный украинский шеф-повар, судья известного кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский раскрыл секрет замешивания теста на вареники.
Ингредиенты:
- 250 мл жирного кефира
- 1/2 яйца
- щепотка соли
- 350―370 г муки
- 6 г соды
Способ приготовления:
- Соединить в миске все ингредиенты и вымесить тесто. Оно должно быть нежным: чем нежнее получится тесто, тем вкуснее будут вареники.
- Дать тесту настояться около получаса.
- Формировать кружочки можно любым удобным для вас способом. Лепить нужно быстро, чтобы тесто не подсохло. Начинка любая: творог, мясо, картофель, вишня.
Больше по теме: Вареники с черникой и голубикой: оригинальный рецепт
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.