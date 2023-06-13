Тунец с копчёным бешамелем и спаржей нори темпура: пошаговый рецепт

Тунец с копчёным бешамелем и спаржей нори темпура: рецепт от Паши Серветника

Победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник поделился рецептом тунца с копченым бешамелем и спаржей нори темпура в своем Instagram. По его словам каждый может попробовать приготовить это блюдо без особого труда. Пошаговый рецепт тунца с копченым бешамелем и спаржей нори темпура читайте в материале.

Ингредиенты:

стейк тунца

масло сливочное – 50 г

мука пшеничная – 50 г

молоко – 200 г

соль по вкусу

мускатный орех по вкусу

щепки для копчения ⠀

спаржа

листья нори

темпура

рисовая мука – 100 г

вода – 100 г

соль – 10 г

Приготовление соуса:

На сковороде слегка обжариваем муку, добавляем сливочное масло, активно помешиваем, чтобы не образовывались комки. Добавляем предварительно разогретое молоко, доводим до кипения. Добавляем по вкусу соль и мускатный орех. Снимаем с огня

Копчение соуса:

Переливаем соус в небольшую емкость. В емкости больше объемом поджигаем щепки для копчения и ставим в нее емкость с соусом. Накрываем большую емкость пищевой фольгой. Через 5 минут ваш соус будет иметь копченый вкус.

Приготовление:

Заворачиваем спаржу в слегка смоченный водой нори и окунаем в соленую тепмуру. Жарим до золотистой корочки. Тунец обжариваем на сковородке по 30 секунд с каждой стороны (по желанию можно дольше,но будет суховато). Тонко нарезаем.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – pashaservetnyk

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