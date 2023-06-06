Тунец с копчёным бешамелем и спаржей нори темпура: пошаговый рецепт

Тунец с копчёным бешамелем и спаржей нори темпура: рецепт от Паши Серветника
Победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник поделился рецептом тунца с копченым бешамелем и спаржей нори темпура в своем Instagram. По его словам каждый может попробовать приготовить это блюдо без особого труда. Пошаговый рецепт тунца с копченым бешамелем и спаржей нори темпура читайте в материале.
Ингредиенты:
- стейк тунца
- масло сливочное – 50 г
- мука пшеничная – 50 г
- молоко – 200 г
- соль по вкусу
- мускатный орех по вкусу
- щепки для копчения ⠀
- спаржа
- листья нори
- темпура
- рисовая мука – 100 г
- вода – 100 г
- соль – 10 г
Приготовление соуса:
- На сковороде слегка обжариваем муку, добавляем сливочное масло, активно помешиваем, чтобы не образовывались комки.
- Добавляем предварительно разогретое молоко, доводим до кипения.
- Добавляем по вкусу соль и мускатный орех.
- Снимаем с огня
Копчение соуса:
- Переливаем соус в небольшую емкость.
- В емкости больше объемом поджигаем щепки для копчения и ставим в нее емкость с соусом.
- Накрываем большую емкость пищевой фольгой.
- Через 5 минут ваш соус будет иметь копченый вкус.
Приготовление:
- Заворачиваем спаржу в слегка смоченный водой нори и окунаем в соленую тепмуру.
- Жарим до золотистой корочки.
- Тунец обжариваем на сковородке по 30 секунд с каждой стороны (по желанию можно дольше,но будет суховато).
- Тонко нарезаем.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – pashaservetnyk
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ