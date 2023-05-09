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«МастерШеф. Профессионалы»-4: в 13 выпуске участников ожидает невероятно ответственная задача — создать дегидрированные сухпайки

09.05.2023

Уже в эту субботу, 13 мая, в 13 выпуске проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 участники наконец-то смогут приготовить из мировых деликатесов. Однако с одним большим «но». Как не обесценить эксклюзивные ингредиенты, делая из спаржи мусс? Можно ли мраморное мясо использовать на котлеты? Об этом узнайте в субботу в 19:00 на СТБ.

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 13 выпуск: анонс от 13.05.2023

Во время войны бюджет украинских семей значительно снизился. Та же участь постигла и рестораны. Однако украинский бизнес, как и украинцы, не сдается. Участникам нужно будет доказать, что из доступных составляющих можно приготовить изысканные деликатесные блюда. А вот свои кулинарные способности покажут не только судьям, но и ведущей проектов «Позивний «Надія» и «Неймовірна правда про зірок», подруге всех украинских хозяек — Надежде Матвеевой.

«Вам нужно сделать так, чтобы самые дешевые продукты показались Надежде самыми дорогими деликатесами в мире», — сообщил Владимир Ярославский.

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Неужели участники вместо достойной работы с доступными продуктами сознательно испортят вкус деликатесов? Как неожиданно Алексей вырвется в лидеры? И какую тактику выберет профессионал?

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 13 выпуск: анонс от 13.05.2023

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 13 выпуск: анонс от 13.05.2023

Кроме того, соперников ожидает невероятно ответственная задача — создать дегидрированные сухпайки — суп, основное блюдо и десерт. Более того, им придется не только готовить, но и написать инструкцию к использованию и сложить все в соответствующие пакеты. Неужели судьи отважатся дать иммунитет от вылета лучшему участнику?

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 13 выпуск: анонс от 13.05.2023

МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 13 выпуске? Смотрите анонс 13 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 13.05.2023 на сайте СТБ

Не пропустите уже в эту субботу, 13 мая, 13 выпуска проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 на СТБ!

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