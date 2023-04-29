МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 12 от 29.04.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4: в 12 выпуске к составу судей присоединился один участник

12 выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 напомнил десятке участников, что они, прежде всего, конкуренты. Поэтому и испытания заключались в том, чтобы усложнить задачу друг другу. Кроме того, судьи избрали одного профессионала и пригласили его в свой состав. Кто стал счастливчиком? И неужели именно этот участник решил судьбу своего соперника, отправив его домой? Больше – в материале STB.UA.

Десятка лучших поваров страны посетили кухню «МастерШеф. Профессионалы»-4, где их уже ждало командное испытание. Конкурс имел целью напомнить участникам, что работа в ресторане — это всегда совместный труд. Сначала сформировалось две команды, но с очевидными лидерами. Иван Иванчук решил самостоятельно исправить ситуацию, чтобы сбалансировать силы. Артем Кабулахин и Иван Иванчук сегодня стали капитанами, однако покинули кухню.

«Наш конкурс будет проходить в два этапа. Первый – теория, второй – практика. Теоретическая часть состоит из трех раундов: собрать продукты для классического блюда, которые капитан должен угадать. Каждое угаданное блюдо – 1 балл в команду. Все баллы будут фактически вашей валютой в практической части, за которую вы приобретете продукты из амбара для уже основных блюд. Что готовить – вы решаете сами, мы не ограничиваем вас. Главное – должно быть классическое блюдо», – сообщили судьи.

Иван смог отгадать 9 блюд, поэтому его команда получила 9 баллов. Готовили курицу Le Cordon Bleu. А вот команда Артема опередила соперников на 1 балл. Для презентации судьям избрали украинские голубцы.

Победила команда Ивана, ведь участники поразили своей презентацией и настоящим шоу. Соус подали в обработанной скорлупе яйца, а саму курицу выложили на стекло над стогом сена. Проиграла команда Артема, поэтому черные фартуки получили капитан и Антон Гильчук.

Второе испытание было одним из самых сложных. Справиться с ним – значит быть достойным десятки 4-го сезона «МастерШеф. Профессионалы». А вот уровень сложности зависел от… соперников. Отравить жизнь коллеге или помочь конкуренту? Иметь друзей, которые являются прямыми соперниками – это роскошь, которая существует только на кухне проекта.

Профессионалы тянули карточки с именами своих оппонентов. Впоследствии каждый подходил к набору продуктов соперника и определял, какое блюдо ему готовить. Среди трех вариантов были те, которые идеально подходят к ингредиентам, а были и те, которые совершенно не соответствуют рецептуре. Главное – найти простые решения для сложных вызовов.

Так, например, Регина решила, что Саша Гриценко будет готовить тирамису из наборов продуктов на карбонару. Эдуард выбрал для Волошина роллы, хотя из продуктов Виктор имел ингредиенты для мильфея. Антон Гильчук выбрал для Ивана Иванчука Киевский торт, хотя продукты указывали на сабайон. Артём Кабулахин готовил ребра BBQ из капусты.

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Лучше всего справились Иван, Артем и Алексей. А вот черные фартуки получили сразу три участника: Эдуард, Анастасия и Антон Богданов.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 12 выпуске от 29.04.2023?

На битве черных соперничали Эдик, Тоха, Настя и Антон Гильчук. Судьи сообщили условия конкурса, а также предоставили бонус Ивану Иванчуку за его лучшее блюдо. Именно он показал мастер-класс участникам в черных. Готовили Киевский торт с предыдущего конкурса – то есть из ингредиентов для сабайона.

Кроме того, что Иван проконтролировал процессы приготовления, отведал блюда соперников, он и решил, кто поедет домой в 12 выпуске. Хуже всего с задачей справился Антон Богданов. Именно он покинул проект «МастерШеф.Профессионалы»-4 от 29.04.2023.

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