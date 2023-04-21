Сырники: пошаговый рецепт

Сырники: рецепт от Владимира Ярославского

Сырники – простое, полезное и очень вкусное блюдо. Также оно идеально подходит для легкого и питательного завтрака. Своим рецептом поделился судья «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления сырников читайте в материале.

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Ингредиенты:

творог (отжатый) – 300 г

яйца – 1 шт.

сахар – 25 г

мука – 50 г (2 больших ложки с горкой)

Приготовление:

Смешать творог, яйцо и сахар вилкой. Добавить муку и еще раз перемешать. Выложить на доску или стол, присыпанный мукой. Сформировать «колбасу», нарезать ножом и сформировать сырники. Обжарить с обеих сторон до румяности, потом запечь в духовке. Или дожарить еще по 1 разу с обеих сторон уже под крышкой. В этом случае не делайте изделия очень толстыми. Подаем с тем, что вы любите – сметана, варенье или сгущенное молоко. На фото – так подаю у себя в ресторане.

Приятного аппетита!

Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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