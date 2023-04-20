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«МастерШеф» 2023: кастинг аматоров в новый сезон

20.04.2023

Ничто не помешает украинцам работать и побеждать, готовить и кормить. СТБ объявляет кастинг на новый сезон кулинарного шоу «МастерШеф» 2023! Если вы мечтаете показать всей Украине свой кулинарный талант, станьте участником 12-го сезона проекта!

СТБ объявляет кастинг на новый сезон МастерШеф 2023

Давно мечтаете стать участником кулинарного шоу «МастерШеф», а также проявить свои гастрономические таланты в сезоне аматоров?

Сделайте первый шаг к своей мечте и заполните анкету по ссылке.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения «МастерШеф. Профессионалы» стал первым крупным реалити, созданным в условиях блекаутов, ракетных обстрелов, воздушных тревог и комендантских часов с соблюдением всех правил формата. Теперь мы точно знаем, что возможно все!

casting

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