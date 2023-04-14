«МастерШеф. Профессионалы»-4: в 10 выпуске участники станут свидетелями свидания Ольги и Владимира

Уже в эту субботу, 15 апреля, состоится первый юбилей на проекте «МастерШеф. Профессионалы»-4. В 10 выпуске участники приступят к приготовлению блюда из одного продукта. Докажут ли они, что достойны звания лучших поваров? Ведь конкуренция растет, а испытания становятся все более хитрыми и сложными. Чем еще удивит 10 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 от 15.04.2023 – смотрите в субботу на СТБ!

Судьи начнут неделю с предложения заглянуть участникам под коробки-загадки. Пришло время монопродукта – готовить вкусно с ограниченным количеством составляющих. В первом испытании профессионалам нужно будет подать блюдо из одной капусты. Позволят ли судьи использовать другие составляющие? Или же будут строги и непоколебимы? Почему Эктор будет взвешивать остатки? Кто из участников решит соврать судейскому составу, спрятав 900 г отходов под поверхность? Какое наказание ждет аутсайдера? И неужели он сразу же покинет кухню «МастерШеф»?

Второй конкурс окажется не менее удивительным. Ведь профессионалы станут свидетелями свидания Ольги и Владимира! В основу испытания будут заложены смыслы – романтика и любовь. Неужели профессионалам придется готовить ужин для двоих?

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Но Эктор поспешит дополнить правила: предварительно участников ждет аукцион. И за право накормить гостей, они должны хорошенько посоревноваться. Будут рассчитываться самым ценным — временем.

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Не пропустите 10 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 уже в субботу, 15 апреля, в 19:00 на СТБ!

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 10 выпуск: анонс от 15.04.2023 МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 10 выпуске? Смотрите анонс 10 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 15.04.2023 на сайте СТБ

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