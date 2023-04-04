МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 9 выпуск: анонс от 08.04.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4: в 9 выпуске участники будут готовить для семей-рестораторов, чьи заведения уничтожил враг

Уже в эту субботу, 8 апреля, участники проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 окажутся на настоящем украинском рынке. В 9 выпуске им придется не только найти лучшие ингредиенты, но и накормить уважаемых гостей. Кроме того, пора продемонстрировать, насколько хорошо профессионалы знают судей. Не пропустите в субботу, 08.04.2023, 9 выпуск кулинарного шоу в 19:00 на СТБ.

Настоящие профессионалы знают, что вкусное блюдо начинается не на кухне, а на этапе выбора продуктов. На этот раз участникам придется торговаться и выбирать лучшие ингредиенты. А вот продавать им будут неизменные судьи. Но это не основное условие конкурса. Ведь в гости приедут те, у кого есть собственный гастрономический бизнес.

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»-4: в 8 выпуске участники развивали свои вкусовые рецепторы

Три семьи из Мариуполя, Херсона и Харькова не оставили любовь к кулинарии. Из-за большой войны они потеряли в своих родных городах кафе и рестораны. Но, приехав в столицу, открыли новые заведения. Теперь очередь участников «МастерШеф» удивлять их! Какие блюда представят профессионалы, чтобы одержать победу? Кто решит зарабатывать баллы обслуживанием и общением, а не техниками? Почему в команду к Полине и Анастасии не присоединится третий участник? И помешает ли это девушкам не надеть черные фартуки?

Позади 8 недель. Поэтому повара уже должны знать предпочтения судей. Пора это проверить. Во втором конкурсе их ждет настоящая задача с тремя звездочками(***). Смогут ли они приготовить три блюда по вкусу Эктора, Ольги и Владимира? Какой психологический портрет откровенно обидит Ольгу? Кто вовсе не представит Владимиру свое блюдо? И главное, простят ли такую дерзость гуру кулинарии участникам?

Не пропустите 9 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 уже в субботу, 8 апреля, в 19:00 на СТБ!