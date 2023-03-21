«МастерШеф. Профессионалы»-4: в 7 выпуске кулинары погрузятся в мир гастрономической монополии

Уже в эту субботу, 25 марта, выйдет 7 выпуск кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4. Участники станут настоящими монополистами, которым придется договариваться с соперниками. Но удастся ли всем овладеть искусством удачных переговоров? Погубит ли кого-то жадность и приведет к громкому поражению? Не пропустите 7 выпуск от 25.03.2023 на СТБ!

На этой неделе кулинары погрузятся в мир гастрономической монополии. Судьи хотят увидеть, как профессионалы готовы находить общий язык с конкурентами, чтобы в конечном итоге одержать победу и подать вкусное блюдо. Команд ожидает четыре монопольных сферы: озеро, ферма, сад и девайсная. Сможет ли команда-монополист озер с большим количеством рыбы и морепродуктов договориться с монополистами овощей и фруктов? Неужели команда с девайсами, вместо умело выдвинутых требований, вызовет «на дуэль» соперников и потеряет все?

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»-4: как участники готовили без света и воды в 6 выпуске?

Более того, судьи захотят раскрыть все палитры кулинарных эмоций профессионалов. Высокая кухня – это уровень любого другого искусства. Она готова показать состояние духовного развития, вызвать эмоции, а также повысить общий уровень гастрономического блага! Можете ли вы представить, что нужно съесть, чтобы стать похожим на эмодзи гнева? Неужели Саша Димитров — автор атмосферных блюд — возьмется за любимое дело и напугает судей кровью? Как Виктор Волошин сделает хрустящие чипсы из саранчи? И понравится ли это по вкусу Эктору, Ольге и Владимиру?

Не пропустите 7 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 уже в субботу, 25 марта, в 19:00 на СТБ!

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 7 выпуск: анонс от 25.03.2023 МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 7 выпуске? Смотрите анонс 7 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 25.03.2023 на сайте СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ