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Паляница: упрощенный рецепт от Евгения Клопотенко

21.02.2023

Рецепт для тех, кто может произнести его название правильно. То есть только для украинцев. Победитель проекта СТБ МастерШеф Евгений Клопотенко предлагает упрощенный рецепт паляницы без дрожжей, из четырех ингредиентов. Подробности ― далее в материале.

Паляница: упрощенный рецепт

Ингредиенты:

  • Мука ― 500 г
  • Кисломолочка любая или вода― 400 мл
  • Соль ― 1 ч. л.
  • Сода ― 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Насыпаете в миску муку, соль и соду. Хорошо размешиваете, чтобы сода разошлась по всей муке. Заливаем кисломолочкой. Если нет кисломолочки, берите воду + уксус, чтобы погасить соду. Смесь просто перемешиваете, чтобы мука пропиталась жидкостью, нужно 1―2 мин.
  2. Затем вываливаете массу на подпыленный мукой стол и делаете плоский четырехугольник, который складываете конвертиком и округляете. Замес окончен. Берете противень с пергаментом, смазываете растительным маслом. Печете 40―45 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!

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