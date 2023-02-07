Лазанья: пошаговый рецепт

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МастерШеф

Лазанья: рецепт от Владимира Ярославского

07.02.2023

Лазанья — классическое блюдо итальянской кухни. Тонкие слои теста с вкуснейшей начинкой не оставят никого равнодушным. Своим рецептом лазаньи поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления лазаньи читайте в материале.    

лазанья рецепт

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Ингредиенты на 4 порции:

  • моцарелла 250 г
  • тесто для пасты — 250 г
  • жареные белые грибы — 250 г
  •  рагу из кролика (или курицы) — 600 г
  • пармезан — 50 г 
  • бешамель — 500 г

Приготовление:

  1. Начать нужно с кролика, делаем рагу: обжариваем большие куски кролика, добавляем обжаренный лук, свежий тимьян, розмарин, соль и перец, немного бульона и белого вина.
  2. Томим на слабом огне 1,52 часа. 
  3. Остужаем и разбираем, отделяя кости и мякоть, то есть рвём на небольшие кусочки. 
  4. Оставшуюся жидкость можно хорошо уварить и добавить к кусочкам кролика. 
  5. Белые грибы обжариваем на растительном масле до румяного цвета, добавляем мелко нарезанный чеснок, сливочное масло и нарезанную петрушку.
  6. Обжариваем еще с минуту, приправляем солью. 
  7. Для соуса бешамель берем 40 г муки, 50 г сливочного масла, 350 мл молока, 150 мл сливок, добавляем мускатный орех и соль. 
  8. Тесто на пасту раскатываем толщиной 1 мм и вырезаем по форме, в которой планируем запекать лазанью. Тесто вам необходимо вырезать пластом 23х23 см. Потому как тесто приваривается, то есть увеличивается. 
  9. Варим в подсоленной кипящей воде буквально 30 секунд. 
  10. Достаем тесто с помощью шумовки и сразу же опускаем его в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления и избежать слипания пластов. 
  11. Приступаем к сборке. 
  12. Смазываем форму сливочным маслом. 
  13. Выкладываем на дно лист теста, на него кладем слой из кролика и нарезанную половину моцареллы. 
  14. Снова слой теста, бешамель, белые грибы. Повторяем кролик и моцареллу.
  15. Затем тесто, соус, сверху пармезан. Смотрите схему на фото.

лазанья слои

Запекать лазанью нужно при температуре 180190 градусов 20 минут. До красивой румяной корочки, и можно ещё проверить температуру внутри острие ножа подержать 5 секунд и проверить пальцами.

При подаче можно полить оливковым маслом, посыпать петрушкой, тимьяном или даже свежим майораном.

Приятного аппетита!

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Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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