Салат «Цезар» покроковий рецепт від Катерини Великої

Салат «Цезарь» от Екатерины Великой

«Цезарь» – всемирно известный и весьма популярный салат. Классический салат изобрел итальянский повар на День Независимости еще в 1924 году. Современных интерпретаций рецепта сейчас множество. Пошаговый рецепт самого популярного варианта салата «Цезарь» от участницы «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.

Ингредиенты для салата:

помидор – 2 шт.

перепелиные яйца – 10 шт.

багет – 1 шт.

листья салата

куриная грудка – 200 г

Ингредиенты для маринада:

соевый соус – 4 ст. л.

кориандр – 0,5 ч. л.

сухой имбирь – 0,5 ч. л.

чеснок – 3 зубчика

подсолнечное масло – 5 ст. л.

горчица – 1 ст. л.

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Ингредиенты для соуса:

яйцо – 1 шт.

подсолнечное масло – 150 мл

горчица – 10 г

пармезан – 30 г

каперсы – 10 шт.

соевый соус – 2 ст. л.

анчоусы – 3 шт.

чеснок – 1 зубчик

Приготовление:

Взбить в блендере все ингредиенты для маринада. Грудку разрезать вдоль на 2–3 части, залить маринадом и оставить минимум на 2 часа (лучше на всю ночь). Обжарить курицу на предварительно разогретой сковородке. Для соуса взбить блендером яйцо с горчицей и постепенно добавить масло. Продолжая взбивать, добавить все остальные ингредиенты. Нарезать багет кубиками и отправить в духовку, разогретую до 200 °С, до румяности. Помидоры нарезать кубиками 1х1 см. Перепелиные яйца разрезать пополам. Добавить листья салата, перепелиные яйца и заправить салат соусом.

Приятного аппетита!

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