Глинтвейн: пошаговый рецепт от Татьяны Литвиновой

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МастерШеф

Глинтвейн от Татьяны Литвиновой

31.01.2023

Создать хорошее настроение и расслабиться можно не только под интересный фильм. Атмосферу создает и популярный зимний напиток — глинтвейн! Пошаговый рецепт глинтвейна от Татьяны Литвиновой найдете в материале.

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Ингредиенты:

  • Сок вишни (или винограда, смородины, черники) — 500 мл
  • Красное сухое вино — 500 мл
  • Чернослив — 3—4 шт.  
  • Курага — 4—5 шт.
  • Имбирь — 4 см.
  • Инжир — 3 шт.
  • Апельсин с кожурой — 1/2 часть
  • Лимон с кожурой — 1/2 часть
  • Бадьян
  • Корица
  • Гвоздика
  • Чёрный перец — 2—3 горошины
  • Душистый перец — 2—3 горошины
  • Кардамон — 2—4 коробочки

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Приготовление:

  1. Сок закипятить.
  2. Добавить все ингредиенты.
  3. Когда все закипит, влить вино, довести до кипения, снять с огня, укутать и дать настояться.
  4. Мед добавлять по вкусу, если понадобится, перед подачей.
  5. Перед употреблением разогревать.

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Приятного аппетита!

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