Салат «Цезар» покроковий рецепт від Катерини Великої

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МастерШеф

Салат «Цезарь» от Екатерины Великой

30.01.2023

«Цезарь» – всемирно известный и весьма популярный салат. Классический салат изобрел итальянский повар на День Независимости еще в 1924 году. Современных интерпретаций рецепта сейчас множество. Пошаговый рецепт самого популярного варианта салата «Цезарь» от участницы  «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.

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Ингредиенты для салата:

  • помидор –  2 шт.
  • перепелиные яйца – 10 шт.
  • багет – 1 шт.
  • листья салата
  • куриная грудка – 200 г

Ингредиенты для маринада:

  • соевый соус – 4 ст. л.
  • кориандр – 0,5 ч. л.
  • сухой имбирь – 0,5 ч. л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • подсолнечное масло – 5 ст. л.
  • горчица – 1 ст. л.

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Ингредиенты для соуса:

  • яйцо – 1 шт.
  • подсолнечное масло – 150 мл
  • горчица – 10 г
  • пармезан – 30 г
  • каперсы – 10 шт.
  • соевый соус – 2 ст. л.
  • анчоусы – 3 шт.
  • чеснок – 1 зубчик

Приготовление:

  1. Взбить в блендере все ингредиенты для маринада.
  2. Грудку разрезать вдоль на 2–3 части, залить маринадом и оставить минимум на 2 часа (лучше на всю ночь).
  3. Обжарить курицу на предварительно разогретой сковородке.
  4. Для соуса взбить блендером яйцо с горчицей и постепенно добавить масло.
  5. Продолжая взбивать, добавить все остальные ингредиенты.
  6. Нарезать багет кубиками и отправить в духовку, разогретую до 200 °С, до румяности.
  7. Помидоры нарезать кубиками 1х1 см.
  8. Перепелиные яйца разрезать пополам.
  9. Добавить листья салата, перепелиные яйца и заправить салат соусом.

Приятного аппетита!

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