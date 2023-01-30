«МастерШеф. Профессионалы»-4: дата старта кулинарного шоу

Кулинарный проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 выйдет 11 февраля на телеканале СТБ. Новый сезон будет популяризировать украинские кулинарные традиции. А новые участники с потрясающими историями — гореть смелыми идеями. Светила на кухне «МастерШеф» совсем скоро удивят вас уникальными блюдами и вкусовыми сочетаниями. Не пропустите!

С 11 февраля зрители еще больше узнают нашу кухню! Ведь именно этот сезон докажет, что украинские рецепты могут составить достойную конкуренцию иностранным блюдам. Мастерство профессиональных поваров будут оценивать неизменные судьи проекта «МастерШеф» и одни из самых активных волонтеров украинского кулинарного фронта Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

«Во время кастинга наши участники уже смогли поразить судей. К примеру, парень, который сам придумывает, разрабатывает технологии и производит сыры. Его буррата оказалась лучшей из всего, что пробовали наши опытные шеф-повара. Поэтому нас ожидает очень интересный сезон», — рассказывает креативный продюсер проекта Владимир Турич.

А одна из участниц даже выучила испанский язык, чтобы заговорить с мужчиной своей мечты — Эктором! Неужели разгорятся настоящие испанские страсти?

Маринованные кочерыжки, репейники, фондан из майского жука – такого вы точно еще не видели и не пробовали. Однако все это уже в скором времени будут представлять участники нового сезона.

Съемки проекта производились с соблюдением всех необходимых правил безопасности во время воздушной тревоги. Даже если придилось прерывать приготовление блюд на несколько часов. Работу локации обеспечивало автономное энергопитание.

Не пропустите новый сезон «МастерШеф. Профессионалы»-4 уже 11 февраля в 19:00 на СТБ!

Video: МастерШеф. Профессионалы-4: дата выхода в 2023 году Когда МастерШеф. Профессионалы 4 сезон выходит в эфир телеканала СТБ в 2023 году? Дата старта нового сезона МастерШеф Профессионалы-4 на СТБ

Video: МастерШеф. Профессионалы-4: дата выхода в 2023 году Когда МастерШеф. Профессионалы 4 сезон выходит в эфир телеканала СТБ в 2023 году? Дата старта нового сезона МастерШеф Профессионалы-4 на СТБ

Video: МастерШеф. Профессионалы-4: дата выхода в 2023 году Когда МастерШеф. Профессионалы 4 сезон выходит в эфир телеканала СТБ в 2023 году? Дата старта нового сезона МастерШеф Профессионалы-4 на СТБ

Производство проекта — творческая студия StarLight Production

Директор творческой студии — Виктория Вишнякова

Креативный продюсер — Владимир Турич

Продюсер проекта — Дмитрий Товстоляк

Руководитель проекта — Дмитрий Широбоков

Генеральная продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

Следите за информацией на официальных страницах «МастерШеф»:

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