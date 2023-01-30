«МастерШеф. Профессионалы»-4: дата старта кулинарного шоу
Кулинарный проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 выйдет 11 февраля на телеканале СТБ. Новый сезон будет популяризировать украинские кулинарные традиции. А новые участники с потрясающими историями — гореть смелыми идеями. Светила на кухне «МастерШеф» совсем скоро удивят вас уникальными блюдами и вкусовыми сочетаниями. Не пропустите!
С 11 февраля зрители еще больше узнают нашу кухню! Ведь именно этот сезон докажет, что украинские рецепты могут составить достойную конкуренцию иностранным блюдам. Мастерство профессиональных поваров будут оценивать неизменные судьи проекта «МастерШеф» и одни из самых активных волонтеров украинского кулинарного фронта Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.
«Во время кастинга наши участники уже смогли поразить судей. К примеру, парень, который сам придумывает, разрабатывает технологии и производит сыры. Его буррата оказалась лучшей из всего, что пробовали наши опытные шеф-повара. Поэтому нас ожидает очень интересный сезон», — рассказывает креативный продюсер проекта Владимир Турич.
А одна из участниц даже выучила испанский язык, чтобы заговорить с мужчиной своей мечты — Эктором! Неужели разгорятся настоящие испанские страсти?
Маринованные кочерыжки, репейники, фондан из майского жука – такого вы точно еще не видели и не пробовали. Однако все это уже в скором времени будут представлять участники нового сезона.
Съемки проекта производились с соблюдением всех необходимых правил безопасности во время воздушной тревоги. Даже если придилось прерывать приготовление блюд на несколько часов. Работу локации обеспечивало автономное энергопитание.
Не пропустите новый сезон «МастерШеф. Профессионалы»-4 уже 11 февраля в 19:00 на СТБ!
Video: МастерШеф. Профессионалы-4: дата выхода в 2023 году
Video: МастерШеф. Профессионалы-4: дата выхода в 2023 году
Video: МастерШеф. Профессионалы-4: дата выхода в 2023 году
Производство проекта — творческая студия StarLight Production
Директор творческой студии — Виктория Вишнякова
Креативный продюсер — Владимир Турич
Продюсер проекта — Дмитрий Товстоляк
Руководитель проекта — Дмитрий Широбоков
Генеральная продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.
Следите за информацией на официальных страницах «МастерШеф»:
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